Спецпосланники Трампа могут снова приехать в Киев, - Axios

Cпецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут снова приехать в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кушнер и Виткофф планируют визит в Киев

После встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев. Там они напрямую поговорят с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Волордимиром Зеленским, сообщил чиновник США.

В последние две недели Уиткофф и Кушнер имели ежедневные телефонные разговоры - иногда несколько раз в день - с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы подготовиться к предстоящим переговорам, сообщили представители США.

По словам издания, переговорщики Уиткофф и Кушнер неделями работали, чтобы убедить Путина возобновить мирные переговоры.

"Отношения, которые мы построили с Путиным, сыграют немаловажную роль в этих переговорах", - сказал американский чиновник.

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер хотят использовать переговоры, чтобы "выкристаллизовать" решения, которые Путину и Зеленскому придется принять.