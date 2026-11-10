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Спецпосланники Трампа могут снова приехать в Киев, - Axios

16:59 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Спецпосланники Трампа могут снова приехать в Киев, - Axios Фото: президент Украины Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Cпецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут снова приехать в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кушнер и Виткофф планируют визит в Киев

После встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев. Там они напрямую поговорят с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Волордимиром Зеленским, сообщил чиновник США.

В последние две недели Уиткофф и Кушнер имели ежедневные телефонные разговоры - иногда несколько раз в день - с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы подготовиться к предстоящим переговорам, сообщили представители США.

По словам издания, переговорщики Уиткофф и Кушнер неделями работали, чтобы убедить Путина возобновить мирные переговоры.

"Отношения, которые мы построили с Путиным, сыграют немаловажную роль в этих переговорах", - сказал американский чиновник.

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер хотят использовать переговоры, чтобы "выкристаллизовать" решения, которые Путину и Зеленскому придется принять.

Ранее РБК-Украина писала, что 10-11 ноября США станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби, сообщил Уиткофф. На встрече рабочего уровня обсудят послевоенные договоры безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Кроме того, Кушнер при разговоре с Зеленским в Осло очень жестко требовал приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером провели серию встреч с украинскими, российскими и европейскими лидерами в Осло и Санкт-Петербурге.

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