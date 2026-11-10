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"Путин живет в другой реальности": Зеленский рассказал о вбросах делегации РФ на переговорах

23:07 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
"Путин живет в другой реальности": Зеленский рассказал о вбросах делегации РФ на переговорах Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
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Российская делегация на переговорах в Абу-Даби заявляла об успехах на фронте, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

"Россияне думают, они делились этим, что они оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили", - сказал он.

По его словам, украинская делегация этому удивлялась, как можно давать такую ​​информацию, когда существует много способов ее проверить.

"Путин живет в другой информации, другой реальности", - обратил внимание Зеленский.

Он добавил, что глава Кремля поэтому и говорит американцам, что ему осталось 1-2-3 месяца до оккупации всей восточной части Украины.

"Я тоже могу взять и нарисовать картинку и нарисовать полный контроль чего-нибудь. Но это неправда", - сказал Зеленский.

Напомним, только недавно военное командование РФ докладывало российскому диктатору Владимиру Путину о якобы захвате Доброполья.

Но позже выяснилось, что это была неправда. В частности, этот вброс опроверг руководитель ОП Кирилл Буданов.

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