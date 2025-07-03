Что это было? В небе над Сумской областью зафиксировали редкое атмосферное чудо (фото)

Вечером среды, 2 июля, в небе над Сумской областью заметили редкое атмосферное явление - так называемые серебристые облака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

"Настоящая магия природы! Если вам удалось зафиксировать это явление - делитесь фото в комментариях или отмечайте нас, чтобы вместе сохранить эту красоту", - подытожили специалисты.

"Это - самые высокие облака в атмосфере Земли, которые сияют благодаря отраженному солнечному свету на высоте около 80 км", - уточнили в учреждении.

На этот раз их успели сфотографировать stokh.syndr, Антон Редькин и Анастасия Братуха.

Эксперты объяснили, что это редкое атмосферное явление можно увидеть только летом, в сумерках.

В областном центре по гидрометеорологии рассказали, что серебристые облака, замеченные над Сумской областью - невероятное природное явление.

Напомним, ранее заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал РБК-Украина, чем уникальны серебристые облака, как именно они формируются, а также где и при каких условиях можно увидеть их снова.

Кроме того, мы рассказывали, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

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