Что это было? В небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб (фото)
В небе над Винницей заметили так называемый "световой столб". Атмосферное оптическое явление "поймала" на фото сотрудница областного центра по гидрометеорологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
Когда именно над Винницей заметили световой столб
Украинцам рассказали, что в 05:52 вторника, 29 апреля 2025 года, сотрудница Винницкого ЦГМ Валентина Собчук заметила в небе над городом световой (или солнечный) столб (с английского - Light pillar).
Ей даже удалось зафиксировать это явление на фото.
Уточняется, что это - один из самых частых видов гало (визуальное атмосферное явление, оптический эффект), который является вертикальной полосой света, тянущейся от Солнца во время его захода или восхода.
Гало над Винницей (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)
При каких условиях в небе может возникать световой столб
Согласно информации Винницкого ЦГМ, световой столб - это атмосферное оптическое явление, которое возникает, когда свет отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе.
Эти кристаллы (обычно шестигранной формы) действуют как миниатюрные зеркала:
- отражают свет;
- создают вертикальные световые столбы.
"Это явление, ввиду своей простоты, часто вызывает восхищение у наблюдателей", - рассказали эксперты.
Световой столб - атмосферное оптическое явление (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)
Отмечается, что световой столб может возникать:
- как от природных источников;
- так и от искусственных (например - от уличного фонаря).
В то же время обычно для образования световых столбов нужны определенные погодные условия:
- низкая температура;
- отсутствие сильного ветра.
"Это явление является прекрасным примером того, как природные условия могут создавать впечатляющие оптические эффекты, которые захватывают и вдохновляют людей по всему миру", - подытожили в областном ЦГМ.
Публикация облцентра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/meteo.vn.ua)
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