Война в Украине

Передавал россиянам координаты ПВО в Киеве: агент ФСБ получил тюремный срок

Фото: украинец передавал россиянам информацию о ПВО в Киеве (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Украинец передавал россиянам информацию о местонахождении украинских систем ПВО в Киеве. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По информации правоохранителей, злоумышленник - 41-летний кладовщик местного предприятия. Оккупанты заметили мужчину, поскольку тот пользовался запрещенной соцсетью "ВКонтакте". 

"Главной задачей агента было выявление боевых позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и РЛС-станций, защищающих воздушное пространство столичного региона", - уточнили в СБУ. 

Предатель после объявления воздушных тревог пытался обнаружить ориентировочные координаты боевой работы украинской ПВО. В случае обнаружения потенциальных "целей" мужчина передавал информацию своему куратору через анонимный чат в мессенджере. 

41-летнего мужчину разоблачили на начальном этапе его разведывательной активности. Через некоторое время мужчину задержали "на горячем", когда он шпионил возле пункта базирования украинских воинов. 

Суд признал предателя виновным в госизмене. 

Задержание российского агента

Напомним, несколько недель назад стало известно, что в Киевской области задержали работника местного химзавода.

Как выяснилось, мужчина передавал россиянам координаты аэродромов, подразделений ПВО и предприятий по изготовлению беспилотников в пяти областях Украины.

КиевФСБРоссийская ФедерацияПВОСудВойна в Украине