Передавав росіянам координати ППО в Києві: агент ФСБ отримав тюремний термін

За інформацією правоохоронців, зловмисник - 41-річний комірник місцевого підприємства. Окупанти помітили чоловіка, оскільки той користувався забороненою соцмережею "ВКонтакте".

"Головним завданням агента було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів і РЛС-станцій, що захищають повітряний простір столичного регіону", - уточнили в СБУ.

Зрадник після оголошення повітряних тривог намагався виявити орієнтовні координати бойової роботи української ППО. У разі виявлення потенційних "цілей" чоловік передавав інформацію своєму куратору через анонімний чат у месенджері.

41-річного чоловіка викрили на початковому етапі його розвідувальної активності. Через деякий час чоловіка затримали "на гарячому", коли він шпигував біля пункту базування українських воїнів.

Суд визнав зрадника винним у держзраді.