Війна в Україні

Передавав росіянам координати ППО в Києві: агент ФСБ отримав тюремний термін

Фото: українець передавав росіянам інформацію про ППО у Києві (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

Українець передавав росіянам інформацію про місцезнаходження українських систем ППО в Києві. Суд призначив йому 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За інформацією правоохоронців, зловмисник - 41-річний комірник місцевого підприємства. Окупанти помітили чоловіка, оскільки той користувався забороненою соцмережею "ВКонтакте".

"Головним завданням агента було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів і РЛС-станцій, що захищають повітряний простір столичного регіону", - уточнили в СБУ.

Зрадник після оголошення повітряних тривог намагався виявити орієнтовні координати бойової роботи української ППО. У разі виявлення потенційних "цілей" чоловік передавав інформацію своєму куратору через анонімний чат у месенджері.

41-річного чоловіка викрили на початковому етапі його розвідувальної активності. Через деякий час чоловіка затримали "на гарячому", коли він шпигував біля пункту базування українських воїнів.

Суд визнав зрадника винним у держзраді.

 

Затримання російського агента

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що в Київській області затримали працівника місцевого хімзаводу.

Як з'ясувалося, чоловік передавав росіянам координати аеродромів, підрозділів ППО та підприємств із виготовлення безпілотників у п'яти областях України.

