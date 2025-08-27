Наводил ракеты РФ на объекты ВСУ в пяти областях: СБУ задержала вражеского агента
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Киевской области 40-летнего работника местного химзавода, который по заданию российской ФСБ корректировал удары по украинским объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По материалам следствия, мужчина передавал координаты аэродромов, подразделений ПВО и предприятий по изготовлению беспилотников в нескольких областях страны.
По данным следствия, основной задачей фигуранта было определение и передача координат военных аэродромов, комплексов ПВО и производственных площадок БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
Выполняя вражеские задачи, злоумышленник проводил разведку на местах, наносил цели на онлайн-картах и готовил "отчетные" материалы для кураторов из РФ.
Одновременно агент собирал сведения через знакомых - во время якобы дружеских разговоров он выпытывал информацию о местах дислокации и перемещения техники.
Сотрудники СБУ разоблачили его во время выполнения нового задания - съемки последствий недавнего вражеского "прилета" в Киевской области.
После этого спецслужба приняла меры по защите уязвимых локаций сил обороны.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с геолокациями, фотографиями и другими доказательствами, свидетельствующими о систематической передаче разведданных представителям ФСБ.
Что грозит
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога; ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Россияне вербуют украинцев
Заметим, что в Херсоне сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области.
Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили еще двух российских агентов, которые "сливали" данные о ВСУ.