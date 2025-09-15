ua en ru
Передавал россиянам координаты ПВО в Киеве: агент ФСБ получил тюремный срок

Понедельник 15 сентября 2025 16:53
Передавал россиянам координаты ПВО в Киеве: агент ФСБ получил тюремный срок Фото: украинец передавал россиянам информацию о ПВО в Киеве (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Украинец передавал россиянам информацию о местонахождении украинских систем ПВО в Киеве. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По информации правоохранителей, злоумышленник - 41-летний кладовщик местного предприятия. Оккупанты заметили мужчину, поскольку тот пользовался запрещенной соцсетью "ВКонтакте".

"Главной задачей агента было выявление боевых позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и РЛС-станций, защищающих воздушное пространство столичного региона", - уточнили в СБУ.

Предатель после объявления воздушных тревог пытался обнаружить ориентировочные координаты боевой работы украинской ПВО. В случае обнаружения потенциальных "целей" мужчина передавал информацию своему куратору через анонимный чат в мессенджере.

41-летнего мужчину разоблачили на начальном этапе его разведывательной активности. Через некоторое время мужчину задержали "на горячем", когда он шпионил возле пункта базирования украинских воинов.

Суд признал предателя виновным в госизмене.

Задержание российского агента

Напомним, несколько недель назад стало известно, что в Киевской области задержали работника местного химзавода.

Как выяснилось, мужчина передавал россиянам координаты аэродромов, подразделений ПВО и предприятий по изготовлению беспилотников в пяти областях Украины.

Киев ФСБ Российская Федерация ПВО Суд Война в Украине
