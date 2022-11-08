Передача Украине новых систем ПВО и национализация пяти предприятий: новости за 7 ноября
Украина получила от союзников системы ПВО NASAMS и Aspide. Тем временем в нашей стране национализировали пять предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Січ".
Более детально о том, что произошло в понедельник, 7 ноября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские военные сбили российский Су-25 в Херсонской области.
- Украинские военные освободили уже около 37% территории нашей страны, которую с 2014 года оккупировала Россия.
- По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия договорилась с Ираном о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.
- Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что динамика войны на юге и востоке Украины постоянно меняется. Наши воины находятся в активной обороне, однако на отдельных участках продолжают оттеснять врага.
- Россияне пытались наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинским военным удалось атаковать 3 позиции средств противовоздушной обороны противника россиян.
- Российские военные из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным", - рассказал министр обороны Алексей Резников.
Украина национализировала предприятия Коломойского, Жеваго и Богуслаева
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".
Решение касается "обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций" этих компаний.
В разведке рассказали, сколько "Искандеров" осталось у России
По данным Главного управления разведки, Россия уже использовала 80% своих современных ракет, нанося удары по Украине. Так, у страны-агрессора осталось около 120 баллистических ракет для ОТРК "Искандер".
Сунак в скором времени прибудет в Украину, - Пристайко
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может в скором времени приехать с визитом в Украину, рассказал посол в Британии Вадим Пристайко.
При этом он не сообщил, когда точно состоится визит главы британского правительства.
Россияне готовятся к бегству из Херсона. Пропагандистам раздали методички, - "Медуза"
Кремль считает вероятным бегство российской армии из Херсона и уже готовится к этому, рассказали в "Медузе".
По данным издания, пропагандисты получили методички с указаниями, как рассказывать о ситуации в Херсоне. Таким образом Кремль хочет подготовить россиян к сдаче города.
В Иране начинается внутренний раскол из-за передачи дронов россиянам
В Иране, вероятно, начинается внутренний конфликт на фоне поставок дронов-камикадзе России. Публичные лица страны открыто выступают против такого экспорта в РФ.
К примеру, один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери раскритиковал иранское правительство за позицию по войне в Украине и экспорт беспилотников в Россию.
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