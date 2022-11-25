Передача Украине IRIS-T очень сильно мотивировала других партнеров, - посол Германии
Предоставление Германией для Украины системы противовоздушной обороны IRIS-T стало положительным примером для других международных партнеров в плане оказания помощи с оборонительным вооружением.
Об этом заявила посол ФРН в Украине Анка Фельдгузен на организованном Немецким обществом внешней политики мероприятии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Предоставление IRIS-T действительно очень сильно мотивировало других партнеров, которые также передали системы противовоздушной обороны, и это стало одним из наиболее положительных аспектов", - убеждена дипломат.
Посол напомнила, что Германия передала Украине IRIS-T уже на следующий день после российского массированного ракетного удара в октябре, и отметила, что система ПВО оказалась очень эффективной.
Также Фельдгузен подчеркивает, что ФРГ поставляет Украине большое количество оружия и Берлин регулярно обновляет списки запланированных к передаче вооружений.
Кроме того, Германия помогает нашей стране восстанавливать энергетическую инфраструктуру после вражеских ракетных ударов, добавила она.
Напомним, ранее в ноябре Германия показала список военной помощи Украине, в который вошли, в частности, системы ПВО IRIS-T SLM и бронемашины Dingo.
Также перед этим представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, какое оружие получила Украина от международных партнеров.
Добавим также, что Украина призывает США ускорить поставки систем ПВО и, в частности, передать комплексы Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.