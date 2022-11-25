Передача Украине IRIS-T очень сильно мотивировала других партнеров, - посол Германии

Предоставление Германией для Украины системы противовоздушной обороны IRIS-T стало положительным примером для других международных партнеров в плане оказания помощи с оборонительным вооружением.

Об этом заявила посол ФРН в Украине Анка Фельдгузен на организованном Немецким обществом внешней политики мероприятии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Предоставление IRIS-T действительно очень сильно мотивировало других партнеров, которые также передали системы противовоздушной обороны, и это стало одним из наиболее положительных аспектов", - убеждена дипломат.

Посол напомнила, что Германия передала Украине IRIS-T уже на следующий день после российского массированного ракетного удара в октябре, и отметила, что система ПВО оказалась очень эффективной.

Также Фельдгузен подчеркивает, что ФРГ поставляет Украине большое количество оружия и Берлин регулярно обновляет списки запланированных к передаче вооружений.

Кроме того, Германия помогает нашей стране восстанавливать энергетическую инфраструктуру после вражеских ракетных ударов, добавила она.