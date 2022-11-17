Время Patriots наступило. Кулеба призвал США ускорить поставки ПВО для Украины

Украина призвала США ускорить поставки систем противовоздушной обороны. В частности, государство просит Штаты передать комплексы Patriot для нужд ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter .

Так, сегодня Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном прямо во время очередного масштабного ракетного обстрела Украины утром.

Он отметил, что политики разделяют мнение, что Россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы.

"Я поблагодарил США за сверхважную оборонную помощь и подчеркнул, что необходимо ускорить поставки в Украину систем ПВО. NASAMS уже доказала свою эффективность. Я тоже убежден, что время Patriots пришло", - написал Кулеба.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ведет переговоры о передаче ПВО Patriot на разных уровнях.

Отметим, что сегодня россияне нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Подробнее о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

Также добавим, что в Пентагоне заявили 100% эффективность систем ПВО NASAMS во время вражеского обстрела Украины 15 ноября.

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