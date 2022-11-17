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Какое оружие получила Украина от международных партнеров: ответ Игната

Новина українською →
Четверг 17 ноября 2022 14:56
Какое оружие получила Украина от международных партнеров: ответ Игната Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Союзники уже передали Украине разные виды пусковых установок. Но для того чтобы уничтожать все объекты, которыми Россия атакует нашу страну, необходимо увеличивать количество вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

По его словам, Украина уже получила две батареи, которые состоят из нескольких комплексов, пусковых установок ЗРК NASAMS, а также одну пусковую установку комплекса IRIS-T.

Также США предоставили Украине ЗРК Avenger на движущейся базе. Разные страны также передали украинским военным ЗРК Aspide. Также была получена система Hawk. В настоящее время бойцы проходят на ней обучение, и в ближайшее время она будет введена в эксплуатацию.

Кроме того, западные партнеры передали Украине самоходные зенитные установки Gepard, которые эффективно работают против иранских беспилотников "Shahed".

"Это комплекс вооружения, которого физически нужно больше, чтобы эффективно сбивать все, что летит на Украину", - добавил Игнат.

Напомним, Украина призывает США ускорить поставки систем ПВО и, в частности, передать комплексы Patriot.

Ранее сообщалось, что Испания планирует дополнительно передать Украине две единицы зенитных установок Hawk.

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