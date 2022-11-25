Передача Україні IRIS-T дуже сильно мотивувала інших партнерів, - посол Німеччини

Надання Німеччиною для України системи протиповітряної оборони IRIS-T стало позитивним прикладом для інших міжнародних партнерів щодо надання допомоги з оборонним озброєнням.

Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен на організованому Німецьким товариством зовнішньої політики заході, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Надання IRIS-T насправді дуже сильно мотивувала інших партнерів, які також передали системи протиповітряної оборони, і це стало одним з найбільш позитивних аспектів", - переконана дипломат.

Посол нагадала, що Німеччина передала Україні IRIS-T вже наступного дня після російського масованого ракетного удару в жовтні, і зазначила, що система ППО виявилася дуже ефективною.

Також Фельдгузен наголошує, що ФРН постачає Україні велику кількість зброї та Берлін регулярно оновлює списки запланованих до передачі озброєння.

Крім того, Німеччина допомагає нашій країні відновлювати енергетичну інфраструктуру після ворожих ракетних ударів, додала вона.