Перед похолоданием дожди накроют почти всю Украину: сделано предупреждение на сегодня
Сегодня, 27 мая, почти всю территорию Украины накроют дожди, а сильный ветер местами будет достигать штормовых порывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
"В среду в Украине везде будет сильный ветер со штормовыми порывами! Осторожно!", - предостерегла синоптик.
По ее словам, из-за прохождения атмосферного фронта с волной практически по всей стране ожидается влажная погода с дождями.
Температура воздуха на юге и юго-западе составит +25+28 градусов.
На Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Луганщине будет прохладнее - +17+21 градус.
На остальной территории Украины днем прогнозируют +20+23 градуса.
Фото: какая температура воздуха будет 27 мая в Украине (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве
В столице сегодня будет ветрено. Ожидаются штормовые порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
"Очень осторожно!" - подчеркнула синоптик.
Также в Киеве прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит около +21 градуса.
Что будет дальше
По прогнозу Диденко, уже с 28 мая в Украине ощутимо похолодает.
Дневная температура снизится до +12+18 градусов.
