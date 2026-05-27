Перед похолоданием дожди накроют почти всю Украину: сделано предупреждение на сегодня

07:00 27.05.2026 Ср
Осадки возвращаются в Украину, но это еще не все
aimg Ирина Глухова
Перед похолоданием дожди накроют почти всю Украину: сделано предупреждение на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды 27 мая (Getty Images)
Сегодня, 27 мая, почти всю территорию Украины накроют дожди, а сильный ветер местами будет достигать штормовых порывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

"В среду в Украине везде будет сильный ветер со штормовыми порывами! Осторожно!", - предостерегла синоптик.

По ее словам, из-за прохождения атмосферного фронта с волной практически по всей стране ожидается влажная погода с дождями.

Температура воздуха на юге и юго-западе составит +25+28 градусов.

На Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Луганщине будет прохладнее - +17+21 градус.

На остальной территории Украины днем прогнозируют +20+23 градуса.

Фото: какая температура воздуха будет 27 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В столице сегодня будет ветрено. Ожидаются штормовые порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

"Очень осторожно!" - подчеркнула синоптик.

Также в Киеве прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит около +21 градуса.

Что будет дальше

По прогнозу Диденко, уже с 28 мая в Украине ощутимо похолодает.

Дневная температура снизится до +12+18 градусов.

Напомним, ранее в Украине объявили желтый уровень опасности на сегодня.

Также специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

А еще РБК-Украина объясняло, работают ли народные приметы о погоде и как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.

