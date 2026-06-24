Разбитые мосты, горящие нефтебазы: появились четкие фото последствий ударов по Крыму

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия успешных ударов по российской логистике и нефтяным объектам в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект " Схемы " издания "Радио Свобода".

Спутниковые кадры компании Vantor, сделанные в период с 12 по 22 июня 2026 года, демонстрируют серьезные повреждения ключевых маршрутов, которые Россия использует для поставок.

Также на снимках отчетливо видны масштабные пожары на объектах нефтяной инфраструктуры.

Зафиксирована и работа машин с дымовыми генераторами, с помощью которых оккупанты пытались замаскировать участки Керченского моста.

На спутниковых снимках зафиксированы:

Пожар на нефтебазе в Керчи 20 июня. Дым от пожара на керченской нефтебазе и работа дымовых генераторов на Керченском мосту 22 июня. Дымовые генераторы на Керченском мосту 22 июня. Пораженный Генический мост на Херсонщине и альтернативные переправы рядом с ним 21 июня. Пораженный пункт пропуска "Джанкой" в селе Предместное 17 июня. Последствия атаки моста через Северо-Крымский канал в селе Ставки Херсонской области 20 июня. Последствия ударов по Чонгарскому мосту 12 июня. Пожар на нефтебазе в российском порту Кавказ 21 июня.

Фото: последствия ударов по объектам в Крыму (t.me/svoboda_radio)