Перебои с водой в Киеве: в четырех районах упало давление в сети

В четырех районах Киева снизилось давление в водопроводной сети. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО "АК "Киевводоканал" .

Причиной стала аварийная остановка насосного оборудования на одном из водопроводных объектов столицы из-за понижения напряжения в электросети.

Проблемы с давлением воды наблюдаются в следующих районах:

Соломенском;

Голосеевском;

Шевченковском;

Святошинском.

Специалисты "Киевводоканала" контролируют ситуацию и принимают меры для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения.

Где набрать питьевую воду

В "Киевводоканале" напоминают, что в городе работают бюветные комплексы, где жители могут набрать питьевую воду. Размещение ближайших бюветов можно проверить на сайте КП "Киевводфонд".

Какая ситуация с водоснабжением в Киеве

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время длительных отключений электроэнергии водоснабжения Киева будет зависеть от работы насосов: если свет будут давать всего несколько часов в сутки, вода будет поступать в это время, а на верхних этажах ее может не быть из-за остановки насосного оборудования.

В то же время, в сильные морозы длительное отсутствие отопления может привести к замерзанию труб, поэтому в "Киевводоканале" советуют утеплить коммуникации и проверить возможность резервного питания насосов.