В Киеве перебои с водоснабжением после атаки РФ

После атаки РФ 10 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением. Повреждение энергообъекта в Киевской области ухудшило ситуацию с энергообеспечением столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, в Киеве отмечаются перебои с подачей воды.

По словам городского головы, повреждение энергетической инфраструктуры в Киевской области повлияло на энергообеспечение столицы.

Напомним, 10 октября в Киеве сначала зафиксировали аварийное обесточивание на Южной Борщаговке. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что масштабные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов охватили всю столицу.

Стабилизационные графики пока не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также в Киеве временно приостановили движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения. Без электроснабжения остановился и наземный электротранспорт в части Голосеевского, Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.