В Киеве перебои с водоснабжением после атаки РФ
После атаки РФ 10 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением. Повреждение энергообъекта в Киевской области ухудшило ситуацию с энергообеспечением столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По словам городского головы, повреждение энергетической инфраструктуры в Киевской области повлияло на энергообеспечение столицы.
Кроме того, в Киеве отмечаются перебои с подачей воды.
Специалисты работают над восстановлением водоснабжения.
Напомним, 10 октября в Киеве сначала зафиксировали аварийное обесточивание на Южной Борщаговке. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что масштабные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов охватили всю столицу.
Стабилизационные графики пока не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Также в Киеве временно приостановили движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения. Без электроснабжения остановился и наземный электротранспорт в части Голосеевского, Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.