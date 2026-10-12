Будет ли вода в Киеве во время блекаутов: в водоканале объяснили сценарий на зиму
Во время длительных отключений света водоснабжения Киева будет зависеть от работы насосов, а в морозы отдельной проблемой может стать замерзание труб и отопительных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального директора Киевводоканала Сергея Горкуценко в интервью "Экономической правде".
Если город полностью останется без электроэнергии, водоснабжение остановится. Если свет будет давать несколько часов в сутки, вода будет поступать во время работы насосов.
Когда электричество исчезает, водоканал останавливает подачу воды, но оно остается в сетях. После возобновления питания насосы запускают снова, и вода возвращается в дома.
В то же время система водоотвода, по словам Горкуценко, продолжит работу.
В многоэтажках вода может не доходить до верхних этажей, если из-за обесточивания остановятся поддерживающие давление насосы. Некоторые ОСМД уже установили для такого оборудования инверторы и аккумуляторы.
Как подготовить дом к морозам
Чтобы снизить риск замерзания труб и повреждения внутренних коммуникаций, в "Киевводоканале" советуют:
- Утеплить трубы водоснабжения и водоотвода в подвальных помещениях.
- Проверить запорную арматуру внутридомовых систем.
- Осмотреть вводы труб в дом со стороны улицы.
- Проверить состояние насосов и узнать, есть ли возможность обеспечить их резервным питанием.
- Обратиться в ОСМД или управляющую компанию, чтобы проверить внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
Эти меры могут снизить риск аварий во время морозов.
Почему отопление может быть уязвимее водоснабжения
По словам Горкуценко, в прошлом году проблемы с внутренними системами водоснабжения возникали в частности в новостройках, где не завершили процедуру подключения. Чаще повреждались стояки горячей воды.
Водопроводные стояки обычно расположены внутри дома, а трубы отопления часто проходят ближе к наружным стенам. Поэтому при длительном отсутствии тепла в сильные морозы система отопления может быть более уязвимой к замерзанию.
Горкуценко также пояснил, что после прекращения водоснабжения вода на отдельных участках стояка может стечь, если открыть кран на нижнем этаже. Однако это не гарантирует защиты всех коммуникаций.
Напомним, в начале октября в Киеве начались перебои с электро- и водоснабжением на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре.
8 октября в нескольких районах правого берега столицы снизилось давление воды из-за проблем с электропитанием водопроводных объектов.
10 октября после российской атаки в столицеснова возникли перебои с водоснабжением. Причиной послужили повреждения энергетического объекта в Киевской области, повлиявшие на энергообеспечение города.