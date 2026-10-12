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Главная » Жизнь » Общество

Будет ли вода в Киеве во время блекаутов: в водоканале объяснили сценарий на зиму

15:34 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Будет ли вода в Киеве во время блекаутов: в водоканале объяснили сценарий на зиму Фото: перебои с водоснабжением в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Во время длительных отключений света водоснабжения Киева будет зависеть от работы насосов, а в морозы отдельной проблемой может стать замерзание труб и отопительных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального директора Киевводоканала Сергея Горкуценко в интервью "Экономической правде".

Если город полностью останется без электроэнергии, водоснабжение остановится. Если свет будет давать несколько часов в сутки, вода будет поступать во время работы насосов.

Когда электричество исчезает, водоканал останавливает подачу воды, но оно остается в сетях. После возобновления питания насосы запускают снова, и вода возвращается в дома.

В то же время система водоотвода, по словам Горкуценко, продолжит работу.

В многоэтажках вода может не доходить до верхних этажей, если из-за обесточивания остановятся поддерживающие давление насосы. Некоторые ОСМД уже установили для такого оборудования инверторы и аккумуляторы.

Как подготовить дом к морозам

Чтобы снизить риск замерзания труб и повреждения внутренних коммуникаций, в "Киевводоканале" советуют:

  • Утеплить трубы водоснабжения и водоотвода в подвальных помещениях.
  • Проверить запорную арматуру внутридомовых систем.
  • Осмотреть вводы труб в дом со стороны улицы.
  • Проверить состояние насосов и узнать, есть ли возможность обеспечить их резервным питанием.
  • Обратиться в ОСМД или управляющую компанию, чтобы проверить внутренние системы водоснабжения и водоотведения.

Эти меры могут снизить риск аварий во время морозов.

Почему отопление может быть уязвимее водоснабжения

По словам Горкуценко, в прошлом году проблемы с внутренними системами водоснабжения возникали в частности в новостройках, где не завершили процедуру подключения. Чаще повреждались стояки горячей воды.

Водопроводные стояки обычно расположены внутри дома, а трубы отопления часто проходят ближе к наружным стенам. Поэтому при длительном отсутствии тепла в сильные морозы система отопления может быть более уязвимой к замерзанию.

Горкуценко также пояснил, что после прекращения водоснабжения вода на отдельных участках стояка может стечь, если открыть кран на нижнем этаже. Однако это не гарантирует защиты всех коммуникаций.

Напомним, в начале октября в Киеве начались перебои с электро- и водоснабжением на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре.

8 октября в нескольких районах правого берега столицы снизилось давление воды из-за проблем с электропитанием водопроводных объектов.

10 октября после российской атаки в столицеснова возникли перебои с водоснабжением. Причиной послужили повреждения энергетического объекта в Киевской области, повлиявшие на энергообеспечение города.

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