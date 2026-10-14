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В центре Киева может исчезнуть вода из-за обесточивания насосной станции

09:09 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
В центре Киева может исчезнуть вода из-за обесточивания насосной станции Фото: перебои с водоснабжением в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Печерском районе столицы 14 октября возможны перебои с водоснабжением из-за последствий российских обстрелов. Коммунальщики вместе с энергетиками работают над восстановлением стабильной подачи воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО АК "Киевводоканал".

Из-за вражеских обстрелов обесточена одна из водопроводных насосных станций Киева. В результате в Печерском районе возможно снижение давления в водопроводной сети. Также у потребителей может временно исчезнуть вода.

В "Киевводоканале" отметили, что система водоотвода столицы продолжает работать в штатном режиме.

В настоящее время специалисты предприятия совместно с энергетиками работают над устранением проблемы. Они принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное водоснабжение.

Напомним, в ночь на 14 октября Россия нанесла массированный баллистический удар по Киеву и области. В результате атаки погибли три человека, еще 27 пострадали.

Под ударом оказались энергообъекты, из-за чего в столице возникли перебои с электроснабжением. Также в нескольких районах города разгорелись пожары, а в Дарницком и Печерском районах временно остановили электротранспорт.

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