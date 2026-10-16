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Перебої з водою в Києві: у чотирьох районах упав тиск у мережі

11:48 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Перебої з водою в Києві: у чотирьох районах упав тиск у мережі Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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У чотирьох районах Києва знизився тиск у водопровідній мережі. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".

Причиною стала аварійна зупинка насосного обладнання на одному з водопровідних об'єктів столиці через зниження напруги в електромережі.

Проблеми з тиском води спостерігаються в таких районах:

  • Солом'янському;
  • Голосіївському;
  • Шевченківському;
  • Святошинському.

Фахівці "Київводоканалу" контролюють ситуацію та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Де набрати питну воду

У "Київводоканалі" нагадують, що у місті працюють бюветні комплекси, де мешканці можуть набрати питну воду. Розташування найближчих бюветів можна перевірити на сайті КП "Київводфонд".

Яка ситуація з водопостачанням у Києві

Раніше РБК-Україна розповідало, що під час тривалих відключень електроенергії водопостачання Києва залежатиме від роботи насосів: якщо світло даватимуть лише кілька годин на добу, вода надходитиме в цей час, а на верхніх поверхах її може не бути через зупинку насосного обладнання.

Водночас у сильні морози тривала відсутність опалення може призвести до замерзання труб, тому в "Київводоканалі" радять утеплити комунікації та перевірити можливість резервного живлення насосів.

Також ми писали, що після російської атаки 10 жовтня у Києві виникли перебої з водопостачанням через пошкодження енергетичної інфраструктури на Київщині. 14 жовтня через знеструмлення насосної станції попереджали про можливе зниження тиску або тимчасове зникнення води в Печерському районі, а 15 жовтня попередили про тимчасове припинення гарячого водопостачання в будинках, які обслуговує ТЕЦ-4. Комунальники та енергетики працюють над відновленням стабільної подачі води.

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