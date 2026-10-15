В зоне обслуживания ТЭЦ-4 в Киеве отключат горячую воду: подробности
В Киеве предупредили о временном прекращении подачи горячей воды в дома в зоне обслуживания ТЭЦ-4. Причиной стали обстрелы и общая ситуация в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Александра Ковтунова.
По его словам, сейчас есть предварительная информация о необходимости временно перекрыть горячее водоснабжение в дома, обслуживаемые ООО "Еврореконструкция".
Ковтунов призвал жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам. По его словам, соответствующие службы работают в усиленном режиме.
Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, а горячее водоснабжение будет полностью возобновлено. О дальнейших изменениях обещают сообщать дополнительно.
Атака на Киев
Напомним, вечером 13 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Основной целью стала ТЭЦ-4, поцелили в энергообъект. Также поврежден девятиэтажный дом в Деснянском районе, где возник пожар.
В результате ночных атак погибли три человека, еще 27 пострадали, среди них ребенок. В Деснянском районе спасатели ликвидировали пожар площадью 400 кв. м и спасли 16 жителей. Удары также были зафиксированы в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Дарницком районах.
Из-за повреждений энергообъектов Киева и области в столице возникли перебои с электроснабжением. Кроме того, в Дарницком и Печерском районах временно приостановили электротранспорт.
Накануне, 12 октября, российские войска также нанесли удар баллистикой по Киеву около 22:30. Тогда взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги.