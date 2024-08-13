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Россия перебрасывает солдат из Калининградской области в Курскую, - Минобороны Литвы

Киев, Вторник 13 августа 2024 22:57
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Россия перебрасывает солдат из Калининградской области в Курскую, - Минобороны Литвы Фото: Лауринас Кащюнас, министр обороны Литвы (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия направила в Курскую область своих военных из Калининградской области. Это происходит на фоне боев в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы сейчас видим, как они (россияне - ред.) передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных", - отметил чиновник.

Он добавил, что Украина подняла мораль не только своему народу и Вооруженным силам, но и литовскому обществу тоже.

По словам Кащюнаса, Украина показала, что может достигать очень важных вещей, и операция в Курской области - хороший ход, а также абсолютно новая страница.

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники на прошлой неделе смогли “прорвать” границу с Россией. Они зашли на территорию Курской области, где продолжают свое продвижение.

По состоянию на сейчас, как заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина держит под своим контролем 74 населенных пункта Курской области.

Также генерал отмечал, что наши военные смогли достичь успехов и сегодня, 13 августа. Они взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров.

По информации партизан АТЕШ, Россия также перебрасывает в Курскую область тех военных, которых должны были направить на Покровское направление.

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