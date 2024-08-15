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США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область, - Белый дом

Вашингтон, Четверг 15 августа 2024 21:04
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США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты перебросили часть своих подразделений, которые воевали на территории Украины, в Курскую область.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем", - отметил Кирби.

Он добавил, что не может уточнить, какое именно количество солдат россияне перебросили в Курскую область и каковы их намерения.

Также Кирби не ответил, какие именно цели могут стоять перед российскими солдатами, которых направляют в Курскую область.

Бои в Курской области

Напомним, активные боевые действия в Курской области начались еще на прошлой неделе.

В первые дни российское Министерство обороны сообщало о том, что для усиления обороны Курской области туда направили резервы.

При этом движение партизан АТЕШ писало о том, что Россия начала направлять в Курскую область тех военных, которые должны были усилить Покровское направление.

Несмотря на это украинские защитники по состоянию на сегодня удерживают под своим контролем 82 населенных пункта в регионе.

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