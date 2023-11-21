В Пентагоне уверены, что военная помощь США используется в Украине эффективно

Пентагон уверен в том, что украинская армия эффективно использует военную технику, предоставленную США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга заместителя спикера Минобороны США Сабрины Сингх.

"Мы уверены, что помощь, которую мы оказали Украине, оказала положительное влияние на ход боевых действий. Украинские военные эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты этого на поле боя", - - отметила Сингх.

В качестве примера Сингх упомянула ракетные системы HIMARS и комплексы противовоздушной обороны западного образца, которые используются украинскими войсками.

"Итак, мы очень уверены в том, что мы смогли дать Украине для достижения прогресса на поле боя", - подчеркнула Сингх.

Заместитель спикера также выразила обеспокоенность США по поводу потенциальной передачи Ираном новых ракет России. США считают, что эти ракеты могут быть использованы в войне против Украины. Однако, по словам Сингх, у США нет документальных доказательств передачи ракет российской стороне.