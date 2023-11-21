У Пентагоні впевнені, що військова допомога США використовується в Україні ефективно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу заступника спікера Міноборони США Сабріни Сінгх.

"Ми впевнені, що допомога, яку ми надали Україні, справила позитивний вплив на перебіг бойових дій. Українські військові ефективно використовують це озброєння та техніку, і ми бачимо результати цього на полі бою", - зазначила Сінгх.

Як приклад, Сінгх згадала ракетні системи HIMARS і комплекси протиповітряної оборони західного зразка, які використовуються українськими військами.

"Отже, ми дуже впевнені в тому, що ми змогли дати Україні для досягнення прогресу на полі бою", - наголосила Сінгх.

Заступник спікера також висловила стурбованість США щодо потенційної передачі Іраном нових ракет Росії. США вважають, що ці ракети можуть бути використані у війні проти України. Проте, за словами Сінгх, США не мають документальних доказів передачі ракет російській стороні.