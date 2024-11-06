В Пентагоне подтвердили размещение солдат КНДР в Курской области, но есть нюанс

В Курской области было замечено по крайней мере 10 тысяч военных Северной Кореи. Однако нет подтверждения о том, что они уже участвовали в боевых действиях.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне 5 ноября.

По его словам, в результате переоценки новых данных Пентагоном, общая оценка присутствия войск КНДР в России может оказаться несколько выше.

"Мы считаем, что общая численность сил КНДР в России может быть ближе к примерно 11-12 тысяч, с тем, что примерно 10 тысяч - по крайней мере 10 тысяч - сейчас есть в Курской области", - сказал Райдер.

В ведомстве знакомы с сообщениями прессы о том, что северокорейские военные якобы готовы участвовать в боевых действиях, но Пентагон пока их не подтверждает.

По словам Райдера, силы КНДР "получают российскую форму и российское оборудование" и направлены в Курскую область, где они "обеспечат определенный потенциал".

"Все указывает на то, что они будут обеспечивать определенный тип боевых действий или возможностей боевой поддержки", - сказал пресс-секретарь Пентагона.

Впрочем, он не сказал, были ли северокорейские силы размещены в России, как часть собственных российских подразделений, или в качестве самостоятельных соединений.

Законные цели для ВСУ

Между тем представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил информацию о передислокации не менее 10 тысяч северокорейских солдат в Курскую область и что они могут вступить в бой в ближайшие дни.

Отвечая на вопрос Голоса Америки о том, есть ли подтверждение вступления этих солдат в боевые действия, Миллер ответил, что не может подтвердить сообщения в прессе. Однако он подчеркнул, что если они будут воевать на стороне России, то станут "законными военными целями" для украинских военных.

"Как мы уже говорили, мы ожидаем, что вероятно, что они вступят в бой против украинских сил, и, если они вступят, они будут законными военными целями", - сказал представитель Госдепартамента.