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Госдеп США: солдаты КНДР в Курской области могут вступить в бой в ближайшие дни

Вашингтон, Понедельник 04 ноября 2024 21:54
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Госдеп США: солдаты КНДР в Курской области могут вступить в бой в ближайшие дни Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США зафиксировали около 10 тысяч северокорейских солдат в Курской области. Они могут вступить в бой в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Мэтью Миллера.

"Как рассказал госсекретарь ( Энтони Блинкен - ред.) в четверг, в Курскую область прибыли около 8 тысяч северокорейских солдат. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни", - отметил Миллер.

Он также уточнил, что не может подтвердить слухи о том, что северокорейские военные уже участвуют в войне против украинских защитников. Но в случае, если солдаты КНДР вступят в бой, они будут легитимными целями.

Солдаты КНДР в Курской области

Стоит заметить, что данные США о присутствии северокорейских солдат в Курской области незначительно отличаются от тех, которые озвучивает Украина.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 ноября, после доклада разведок заявил, что на территории Курской области находятся уже 11 тысяч солдат КНДР.

При этом он обратил внимание, что позиция партнеров Украины по такой помощи Москве от Пхеньяна остается слабой.

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