Зеленский: в Курской области уже 11 тысяч северокорейских солдат
Украинская разведка зафиксировала в Курской области уже 11 тысяч северокорейских военных. Их число на территории региона увеличивается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.
"Насчет северокорейских военных на территории России, уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению", - отметил Зеленский.
Он также напомнил, что скоро будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники удерживают под контролем "санитарную зону" возле границы.
Президент подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.
Солдаты КНДР в Курской области
Стоит заметить, что согласно последним данным, которые озвучивал госсекретарь США Энтони Блинкен, в Курской области фиксировали 8 тысяч северокорейских солдат.
Только сегодня, 4 ноября, стало известно, что северокорейские военные попали под обстрел в Курской области. Но детальной информации о результатах атаки нет.
Также издание The Korea Herald написало, что Россия будет платить северокорейским солдатам по 2 тысячи долларов в месяц.
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