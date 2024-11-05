Между ВСУ и солдатами КНДР произошло первое боестолкновение, - Умеров

Украинские защитники уже участвовали в столкновении с северокорейскими солдатами, которых перебросили в Россию. Оно было "немасштабным".

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью KBS заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Министр обороны отметил, что такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

Но Умеров уточнил, что участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим.

По словам главы Минобороны, поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими оккупантами, точное число жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем делать точные заявления.

"Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что через несколько недель будет большее количество столкновений, и мы будем анализировать и рассматривать их соответствующим образом", - подчеркнул чиновник.

Он рассказал, что на фронте протяженностью около полторы тысячи километров будут действовать пять северокорейских батальонов, каждый из которых насчитывает около 3 тысячи военнослужащих. Таким образом количество северокорейцев в Курской области может возрасти до 15 тысяч.

"Продолжительность российских учений составляла месяц, но теперь она сокращена до нескольких дней или недели, чтобы северокорейские войска могли принять участие в боевых действиях", - добавил Умеров.