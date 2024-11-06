У Пентагоні підтвердили розміщення солдат КНДР в Курській області, та є нюанс

У Курській області було помічено принаймні 10 тисяч військових Північної Кореї. Однак немає підтвердження про те, що вони вже брали участь у бойових діях.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні 5 листопада.

За його словами, внаслідок переоцінки нових даних Пентагоном, загальна оцінка присутності військ КНДР у Росії може виявитися дещо вищою.

"Ми вважаємо, що загальна чисельність сил КНДР у Росії може бути ближчою до приблизно 11-12 тисяч, з тим, що приблизно 10 тисяч - принаймні 10 тисяч - зараз є в Курській області", - сказав Райдер.

У відомстві знайомі з повідомленнями преси про те, що північнокорейські військові нібито готові брати участь у бойових діях, але Пентагон поки що їх не підтверджує.

За словами Райдера, сили КНДР "отримують російську форму та російське обладнання" і спрямовані до Курської області, де вони "забезпечать певний потенціал".

"Усе вказує на те, що вони будуть забезпечувати певний тип бойових дій або можливостей бойової підтримки", - сказав прес-секретар Пентагону.

Натомість він не сказав, чи північнокорейські сили були розміщені в Росії, як частина власних російських підрозділів, чи в якості самостійних з'єднань.

Законні цілі для ЗСУ

Тим часом речник Держдепартаменту Метью Міллер підтвердив інформацію про передислокацію щонайменше 10 тисяч північнокорейських солдатів до Курської області та що вони можуть вступити у бій найближчими днями.

Відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи є підтвердження вступу цих солдат у бойові дії, Міллер відповів, що не може підтвердити повідомлення у пресі. Однак він наголосив, що якщо вони воюватимуть на боці Росії, то стануть "законними військовими цілями" для українських військових.

"Як ми вже говорили, ми очікуємо, що ймовірно, що вони вступлять у бій проти українських сил, і якщо вони вступлять, вони будуть законними військовими цілями", - сказав речник Держдепартаменту.