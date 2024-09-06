Пентагон о запрете Украине на дальнобойные удары по РФ: есть ограниченное количество ATACMS

В министерстве обороны США заявили, что запрет на применение Украиной американского оружия для дальнобойных ударов по территории страны-агрессора России объясняется несколькими причинами. Среди них - ограниченное количество ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх во время брифинга .

Отвечая на вопрос журналистов о призывах украинской стороны снять "табу" на дальнобойные удары по целям в РФ, представительница Минобороны США повторила вчерашние слова представителя Белого дома о значительной удаленности мест расположения российской авиации.

"По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах, расположенных в 300 км от территории, контролируемой Украиной", - отметила она.

Таким образом, добавила Сингх, эти аэродромы "теперь выводят это за пределы диапазона ATACMS".

"Таким образом, ATACMS не сможет достичь этих аэродромов, следовательно, проблемы, созданные этими планирующими бомбами, вы знаете, останутся. И даже если бы Украина использовала ATACMS против очень небольшого процента остающихся в зоне действия аэродромов, мы видели, как российские военные отодвинули эти аэродромы дальше", - говорится в ее заявлении.

Следовательно, подчеркнула представитель оборонного ведомства США, влияние от таких ударов "будет очень незначительным и будет иметь очень небольшую стратегическую ценность".

А на уточняющий вопрос журналистов, какова тогда цель ограничений для Украины на дальнобойные удары по РФ американским оружием, это из-за ограниченного количества ATACMS или из-за "страха эскалации", Сингх заявила, что "всего понемногу".

"Существует ограниченное количество ATACMS. Это не так - нет большого количества таких возможностей большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем, - это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала. Поэтому, это доля всех тех вещей, связанных вместе", - ответила она.

Представительница Пентагона добавила, что ВСУ "очень успешно использовали эти ATACMS, чтобы вернуть свои территории на юге и востоке".

"И мы верим, что они имеют возможности и способны объединить их на поле боя. Вы знаете, у них действительно серьезный вызов на Востоке, и мы продолжаем с ними работать над тем, чтобы направить имеющуюся у них часть огневой мощи в этом направлении", - сказала Сингх.

"Табу" от США для Украины на дальнобойные удары по России

Напомним, хотя несколько стран-партнеров Украины предоставили Киеву дальнобойные ракеты с возможностью поражать цели в радиусе 300 км, существует ограничение использования ВСУ данного вооружения для ударов по территории России.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев передал США список целей для глубоких ударов ATACMS по РФ.

Добавим, ранее РБК-Украина обратилась к военному эксперту, чтобы узнать, что может скрываться за запретом Запада по ракетным ударам по РФ.

Более подробно об ограничениях от Запада на дальнобойные удары по России - читайте в нашем материале по этой ссылке.