Эксперт пояснил, что может скрываться за запретом Запада ракетных ударов по РФ

Запрет Запада ракетных ударов по РФ может упираться в то, что у этих стран действительно нет достаточного количества ракет. Поэтому и возникают тезисы об эскалации и "красных линиях".

Об этом говорится в материале РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России .

По словам эксперта информационно-консалтингового агентства Defense Express Ивана Киричевского, например, во Франции было всего около 600 SCALP, Великобритания заказывала всего 1000 Storm Shadow, из которых немало было отстреляно, а ATACMS у США тоже было на складах около тысячи единиц в целом.

Во-вторых, по его мнению, у украинской армии и партнеров могут быть проблемы с точными разведданными о российских военных объектах. В отличие от акватории Черного моря, где "натовская" авиация постоянно совершает полеты и может вести разведку, над Курщиной и Белгородщиной такого нет.

"Нам же не могли партнеры отдать все эти запасы. Логично, что, по убеждению Запада, следует стрелять этими ракетами туда, куда можно обеспечить плюс-минус точность попадания. И очевидно, что партнерам такую точность попадания удается обеспечить разве что во временно оккупированном Крыму. Поэтому лучше рассказывать, что это эскалация, о "красных линиях" и тому подобное, чем признать свою слабость", - считает Киричевский.

Есть еще одна важная деталь, которую обнаружили аналитики Defense Express. Для поражения аэродромов в оккупированном Крыму нужны меньшие расходы ракет, поскольку они сами по себе меньше по площади. В то время как, например, на Морозовск, при условии, что у россиян там вообще не было бы ПВО, нужно было бы около 50 ракет.

Другим вариантом для ВСУ могла быть передача ракет AGM-158-JASSM к истребителям F-16, у которых дальность стрельбы в пределах 400 километров, говорит Киричевский. Однако пока союзники не согласовывали предоставление нам такого вооружения, по крайней мере, исходя из публичной информации.