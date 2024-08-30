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Эксперт пояснил, что может скрываться за запретом Запада ракетных ударов по РФ

Украина, Пятница 30 августа 2024 12:25
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Эксперт пояснил, что может скрываться за запретом Запада ракетных ударов по РФ Фото: стало известно, что может скрываться за запретом Запада бить ракетами по РФ (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская
Эксперт: Иван Киричевский

Запрет Запада ракетных ударов по РФ может упираться в то, что у этих стран действительно нет достаточного количества ракет. Поэтому и возникают тезисы об эскалации и "красных линиях".

Об этом говорится в материале РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России.

По словам эксперта информационно-консалтингового агентства Defense Express Ивана Киричевского, например, во Франции было всего около 600 SCALP, Великобритания заказывала всего 1000 Storm Shadow, из которых немало было отстреляно, а ATACMS у США тоже было на складах около тысячи единиц в целом.

Во-вторых, по его мнению, у украинской армии и партнеров могут быть проблемы с точными разведданными о российских военных объектах. В отличие от акватории Черного моря, где "натовская" авиация постоянно совершает полеты и может вести разведку, над Курщиной и Белгородщиной такого нет.

"Нам же не могли партнеры отдать все эти запасы. Логично, что, по убеждению Запада, следует стрелять этими ракетами туда, куда можно обеспечить плюс-минус точность попадания. И очевидно, что партнерам такую точность попадания удается обеспечить разве что во временно оккупированном Крыму. Поэтому лучше рассказывать, что это эскалация, о "красных линиях" и тому подобное, чем признать свою слабость", - считает Киричевский.

Есть еще одна важная деталь, которую обнаружили аналитики Defense Express. Для поражения аэродромов в оккупированном Крыму нужны меньшие расходы ракет, поскольку они сами по себе меньше по площади. В то время как, например, на Морозовск, при условии, что у россиян там вообще не было бы ПВО, нужно было бы около 50 ракет.

Другим вариантом для ВСУ могла быть передача ракет AGM-158-JASSM к истребителям F-16, у которых дальность стрельбы в пределах 400 километров, говорит Киричевский. Однако пока союзники не согласовывали предоставление нам такого вооружения, по крайней мере, исходя из публичной информации.

Удары Украины по территории РФ западным оружием

Уже несколько месяцев продолжается дисскуссия по вопросу разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по военным объектам, расположенных в России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина считает несправедливым ограничение в использовании западного оружия против РФ на ее территории, но Киев не может рисковать поддержкой союзников.

Добавим, что такие удары уже показали свою эффективность. Как писало АР, разрешение США на удары по РФ сорвало большее наступление на Харьковскую область. По данным издания, россияне готовили еще большее наступление на регион, сосредоточив на своей территории около 90 тысяч солдат.

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Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
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