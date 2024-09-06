Пентагон про заборону Україні на далекобійні удари по РФ: Існує обмежена кількість ATACMS

В міністерстві оборони США заявили, що заборона на застосування Україною американської зброї для далекобійних ударів по території країни-агресора Росії пояснюється кількома причинами. Серед них - обмежена кількість ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх під час брифінгу .

Відповідаючи на запитання журналістів щодо закликів української сторони зняти "табу" на далекобійні удари по цілях у РФ, представниця Міноборони США повторила вчорашні слова представника Білого дому щодо значної віддаленості місць розташування російської авіації.

"За оцінками нашої розвідки, 90% російських літаків, які запускають плануючі бомби та ракети по Україні, знаходяться на аеродромах, розташованих за 300 км від території, контрольованої Україною", - зазначила вона.

Таким чином, додала Сінгх, ці аеродроми "тепер виводять це за межі діапазону ATACMS".

"Таким чином, ATACMS не зможе досягти цих аеродромів, отже, проблеми, створені цими плануючими бомбами, ви знаєте, залишаться. І навіть якби Україна використовувала ATACMS проти дуже невеликого відсотка аеродромів, які залишаються в зоні дії, ми бачили, як російські військові відсунули ці аеродроми далі", - йдеться у її заяві.

Відтак, наголосила представниця оборонного відомства США, вплив від таких ударів "буде дуже незначним і матиме дуже невелику стратегічну цінність".

А на уточнююче запитання журналістів, яка ж тоді мета обмежень для України на далекобійні удари по РФ американською зброєю, чи це через обмежену кількість ATACMS або через "страх ескалації", Сінгх заявила, що "усього потроху".

"Існує обмежена кількість ATACMS. Це не так - немає великої кількості таких можливостей великого радіуса дії. І, звичайно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо, - це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку. Отже, це трохи всіх тих речей, пов'язаних разом", - відповіла вона.

Представниця Пентагону додала, що ЗСУ "дуже успішно використовували ці ATACMS, щоб повернути свої території на півдні та сході".

"І ми віримо, що вони мають можливості та здатні об'єднати їх на полі бою. Ви знаєте, у них справді серйозний виклик на Сході, і ми продовжуємо з ними працювати над тим, щоб спрямувати частину вогневої потужності, яку вони мають, у цьому напрямку", - сказала Сінгх.

"Табу" від США для України на далекобійні удари по Росії

Нагадаємо, хоча кілька країн-партнерів України надали Києву далекобійні ракети з можливістю уражати цілі у радіусі 300 км, існує обмеження на використання ЗСУ даного озброєння для ударів по території Росії.

Раніше глава Міноборони України Рустем Умєров заявив, що Київ передав США список цілей для глибоких ударів ATACMS по РФ.

Додамо, раніше РБК-Україна звернулось до військового експерта, щоб дізнатись, що може ховатись за забороною Заходу щодо ракетних ударів по РФ.

Більш детально про обмеження від Заходу на далекобійні удари по Росії - читайте у нашому матеріалі за цим посиланням.