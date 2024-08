История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России

Содержание

Как Курский прорыв оживил тему ударов вглубь России

Наступление на Курскую область началось 6 августа 2024 года. Но официально Украина подтвердила прорыв спустя неделю. Промежуточный результат - Вооруженные силы контролируют около 1 000 кв. километров вражеской территории и свыше 70 населенных пунктов.

Основные боевые действия идут в Сужданском и Кореневском районах. На одном из направлений Силы обороны достигли рубежа Снагость и взяли под контроль часть рокадной дороги Суджа - Рыльск. На втором в сторону Льгова - подошли к линии Каучук - Анастасьевка; на третьем вдоль дороги Р200 - установили контроль над Суджей и вышли к рубежу Русское Поречное - Мартыновка; на четвертом - дошли до Плехового и Борков.

За последние дни зона боев, похоже, распространилась на соседние Беловский и Краснояружский районы. Однако темп продвижения несколько замедлился. Не столько из-за поступившего российского подкрепления, сколько из-за дальности отрыва от украинского тыла. Очевидно, в таких условиях дальнейший успех в том числе зависит от дальнобойных возможностей Украины.

Фото: карта боев в Курской области (understandingwar.org)

Накануне об этом говорил президент Владимир Зеленский. По его словам, удары на большие расстояния позволят приблизить справедливое завершение войны, поэтому министру обороны Рустему Умерову и дипломатам поручено на следующую Ставку подать план того, как получить согласие партнеров на применение оружия "длинной руки".

В июле он заявлял, что если союзники хотят победы Украины, то должны снять все ограничения. В том числе на удары по аэродромам, на которых базируются фронтовые бомбардировщики.

Как писало РБК-Украина, один из вариантов борьбы с вражескими носителями КАБов, которые разбивают украинские позиции, - уничтожить "сушки" на земле. Для этого нужно атаковать аэродромы "Морозовск" (Ростовская область), "Балтимор" (Воронежская область), "Сеща" (Брянская область) и "Шайковка" (Калужская область). Проблема в том, что до них от 150 до 300 км, и партнеры до сих пор не дали "добро" на применение дальнобойных средств.

Удары западным оружием по объектам на российской территории без разрешения партнеров - большой риск. Как объяснял президент, их согласие необходимо, чтобы не поставить под угрозу будущие поставки. "Мы ломаем голову, что делать. Если мы будем использовать оружие наших партнеров без их согласия, то они смогут сказать: "Мы вам больше ничего не дадим". Это риск", - подчеркивал Зеленский.

Что касается событий в Курской области, то, когда не идет речь о дальнобойном оружии, союзники в принципе не против. С первых дней в наступлении участвуют бронемашины Stryker и Marder, а российская колонна под Рыльском, вероятно, была уничтожена залпом из систем HIMARS.

Администрация США заявила, что американское вооружение может использовать на территории России, так как, по мнению Пентагона, это помогает предотвратить нападения на Украину. Такой же позиции придерживаются немецкие официальные лица. Как отметил представитель минобороны, Берлин поддерживает украинцев в обороне, и они в праве защищаться таким образом.

Отметим, все это стало возможным благодаря частичному снятию ограничений, когда Россия начала наступать на север Харьковской области.

Как Запад снимал запрет на использование своего оружия

Раньше союзники отказывали Украине в использовании западного оружия для ударов по территории РФ. И позицию часто аргументировали тем, что такая эскалация вовлечет их в прямой конфликт с Москвой.

Но российское наступление в Харьковской области убедило партнеров в том, что Украина должна иметь возможность уничтожать военные объекты по ту сторону границы. В том числе потому, что запрет помог оккупантам подготовить майское вторжение и создать новые угрозы для Сил обороны.

В июне президент США Джо Байден разрешил бить американским оружием по российским целям недалеко от Харькова. Затем политика расширилась и Силам обороны разрешили наносить контрудары в любом месте в приграничных районах. Решение поддержали и другие страны, такие как Британия, Франция и Германия.

Тогда же издание The Washington Post со ссылкой на источник в Минобороны Украины писало об ограничениях: запрещено атаковать объекты на расстояния свыше 100 км и бить по ключевым российским аэродромам.

Фото: схема ограничений на удары западным оружием по территории России (инфографика The Washington Post)

То есть Украина может бить по тем районам, откуда наступают россияне, а также применять системы ПВО для поражения вражеской авиации. Запрет на применение баллистических ATACMS до сих пор в силе.

Тем не менее даже ограниченные удары дали важнейший эффект: остановили российское наступление и значительно снизили количество ударов С-300 по наземным объектам.

"Можем констатировать, что после того, как Силы обороны получили возможность поражать С-300 в Белгородской области, количество ударов по Харькову и области уменьшилось. Что сняло дополнительные риски и, можно сказать, стало в принципе положительным опытом", - объяснил РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Кроме того, ВСУ смогли в полной мере применять ствольную артиллерию и HIMARS, чтобы не давать россиянам оперативно перебрасывать силы. А также взять под огневой контроль трассу от Шебекино до Волчанска, которая отвечает за логистическое сообщение.

"К тому же разрешение партнеров помогло нам с наступательной операцией на Курскую область. Поскольку прорыву предшествовали удары по местам дислокации и логистике российских войск. Что дало возможность подготовить то, что мы видим прямо сейчас", - отметил эксперт.

Кто из союзников и какое дальнобойное оружие дает Украине

Великобритания

Британские союзники c 2023 года поставляют Украине авиационные крылаты ракеты Storm Shadow класса "воздух-поверхность". Имеют боеголовку массой 450 кг и способны бить на 560 км. Но украинская авиация применяет экспортную версию на 250 км.

За год с их помощью Украина добилась заметных результатов на оккупированных территориях. Так, в районе Бердянска в ходе удара по вражескому штабу был ликвидирован российский генерал Олег Цоков, в сентябре в Крыму уничтожен БДК "Минск" и серьезно повреждена подлодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушено здание Черноморского флота РФ. И это лишь самые знаковые операции.

Но как оказалось, в отношении ударов по территории России не все так просто. В мае 2024 года тогдашний министр иностранных дел Дэвид Кэмерон утверждал, что Украина имеет право бить по целям внутри РФ. Но после смены правительства стало известно, что такого разрешения нет.

Как пишет The Times, политика нового премьера Кира Стармера стала настолько запутанной, что Зеленский почувствовал смущение на июльской встрече. Поскольку после заявлений Стармера о готовности ослабить ограничения на Storm Shadow, минобороны Британии подчеркивало, что не давало "зеленый свет".

По состоянию на август ничего не изменилось, отмечает The Telegraph. Несмотря на усилия украинской стороны, Лондон все еще против ракетных ударов по России. Издание подчеркивает, что Storm Shadow могли бы позволить украинцам атаковать аэродромы, логистические центры, железнодорожные узлы и ключевые дороги на Курск в "радиусе 100 миль", которые РФ использует для укрепления своих позиций.

Франция

Французские партнеры поставляют ракеты SCALP EG - полный аналог Storm Shadow. Ранее президент Эммануэль Макрон говорил, что Париж должен разрешить Украине нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты. И подчеркивал, что оружие должно поражать только военные объекты.

Но и здесь не все так просто. Как выяснилось, совместное производство ракет Storm Shadow/ SCALP EG означает, что у Британии и Франции есть право голоса по условиям их применения. И кроме того, что требуется синхронное решение, вероятно, необходимо "добро" от союзников в НАТО. По данным The Times, Лондон давно разослал запросы и ждет ответа.

Накануне министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Одной из тем стали дальнобойные удары. По словам Умерова, он обратился с призывом снять запрет на атаки по территории России.

"Насколько я знаю, Украина просит не просто разрешение, но и второй тип Storm Shadow, который летит на 450 км, чтобы расширить дальность ударов", - подчеркивает Мусиенко.

По его словам, судя по событиям в Курской области, у противника все меньше возможностей активно работать средствами ПВО. А это, в свою очередь, расширяет возможности украинской авиации применять дальнобойные ракеты.

"Соответственно, если говорить о Storm Shadow, мы бы смогли наносить удары по скоплению вражеской живой силы, техники и других объектам. Это то, что называется поддержкой операций с воздуха - очень важный компонент, который бы нам, безусловно, очень помог", - отметил собеседник.

США

США поставляют тактические баллистические ракеты ATACMS с осени 2023 года. С начала кассетную версию М39 с дальностью 165 км, и уже весной 2024 года после голосования за многомиллиардный пакет помощи - с дальностью 300 км.

Благодаря им Украина получила несколько вариантов поражения разных целей. Кассетная боеголовка блок М39А может быть полезна против систем ПВО С-400 в глубине оккупированного Крыма. А версия с унитарной боеголовкой подходит для ударов по командным пунктам и другим важным целям.

В июле сообщалось, что Киев и Вашингтон обсуждают разрешение на применение ATACMS по территории России. По словам помощника госсекретаря Кристофера Смита, в рамках соглашения о гарантиях безопасности помощь будет корректироваться, основываясь на оперативных и стратегических потребностях Украины.

Но спустя месяц новостей нет и переговоры по ATACMS идут уже на фоне операции в Курской области. Как пишет The Washington Post со ссылкой на советника Зеленского, право на применение ракет все еще нужно, чтобы бить по фронтовой авиации на российских аэродромах. "В случае одобрения, такое решение может позволить Киеву в течение некоторого времени удерживать часть Курской области", - отмечает WP.

До этого вышел материал Forbes. По мнению авторитетного СМИ, из-за действующего запрета Украина упустила уникальную возможность разбить десятки Су-34 на базе "Балтимор" под Воронежем. Теперь россияне отвели самолеты на аэродромы в сотни милях от границы и, вероятно, сделали их недосягаемыми для ATACMS.

Александр Мусиенко не считает, что если США одобрят удары, то решение окажется сильно запоздалым. По его словам, враг, конечно, отводит авиацию, но со временем она появляется на базах ближе к границе. И Украине необходимо иметь саму возможность нанести удар в подходящее время.

"Это (разрешение бить ATACMS по территории России, - ред.) будет действовать как оружие сдерживания. Само право бить - важное право, так как дает нам преимущество даже до момента самого применения ракет. Поэтому оно в любом случае усилит нас. Досадно, что это не случилось раньше, ведь мы теряем время. Но здесь лучше поздно, чем никогда", - отметил он в беседе с изданием.

Ускорят ли успехи в Курской области "добро" на удары ATACMS и Storm Shadow

Накануне Киев посетила делегация американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем. По их словам, Конгрессу предложат принять закон под названием "Помогай Украине", чтобы закрепить поддержку на уровне закона, а не только на уровне решений президента США.

Комментируя операцию в Курской области, Грэм заявил, что это "смело, блестяще и красиво". А отвечая на вопрос РБК-Украина о том, снимет ли Вашингтон табу на дальнобойное оружие, заявил, что все ограничения необходимо снять.

"Оружие, которое мы предоставили, должно использоваться на максимальный эффект… Если мы сделаем это правильно, другие агрессоры во всем мире менее вероятно отважатся на вторжение к своим соседям. Если мы будем с Украиной и победим", - подчеркнул сенатор.

Серьезные успехи в наступлении на Курскую область открыли второе дыхание теме с разрешением на удары западными ракетами вглубь России, убежден Мусиенко.

"Когда есть такие успехи, то многие особенно в США хотят быть причастными к "history of success". Это открывает второе дыхание тому, что мы можем получить "зеленый свет". Сенаторы в восторге, Курский прорыв они воспринимают как историю успеха и захотят занести ее себе в актив. Эта операция стимулирует принятие такого решения со стороны США", - отметил он.

По его мнению, после поездки в Киев они начнут серьезно лоббировать вопросы ATACMS перед администрацией Соединенных Штатов.

"Шансы есть. Не зря президент поручил Умерову активизировать трек и вести переговоры, чтобы ускорить поставки оружия и добиться права бить по территории России дальнобойным оружием", - добавил эксперт.

Как показывает опыт, достаточно одному из союзников пойти на подобный шаг, как за ним последуют другие. Поэтому удары ATACMS и Storm Shadow по целям в сотнях километров от границы, вероятно, остаются лишь вопросом ближайшего времени.

При подготовке текста использовались: заявления украинских и западных официальных лиц, публикации The Washington Post, The Times, The Telegraph, комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.