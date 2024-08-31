Украина передала США список целей для глубоких ударов ATACMS по России, - Умеров

В США считают, что многие высокоценные цели Украины в России находятся вне зоны действия ATACMS. Однако Украина уже предоставила Штатам список целей.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN .

Выступая перед встречей между министром обороны Ллойдом Остином и Умеровым, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сказал, что многие высокоценные цели Украины в России находятся вне зоны действия ATACMS.

Он отметил, что русские военные перевели свои стоимостные военные средства вдали от линии фронта.

Однако Умеров отказался от таких оценок, заявив, что Украина представила США список целей, по которым они будут использовать ATACMS.

"Мы показываем, что аэродромы, которые они используют для ударов по нашим городам, находятся в зоне действия глубоких ударов", - сказал глава Минобороны.

Умеров сказал, что Украина добивается снятия ограничений ATACMS для защиты украинских гражданских лиц и инфраструктуры.