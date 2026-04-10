Есть ли ракеты к Patriot? Зеленский раскрыл, что с помощью от партнеров
Украина недавно получила новую партию ракет к противовоздушным комплексам Patriot, которые способны сбивать баллистику россиян.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".
Глава государства подчеркнул, что несмотря на высокий спрос на ракеты для комплексов ПВО в мире, Украина также получает новые партии дефицитного вооружения.
"По состоянию на сейчас ракеты для "Петриотов" партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была", - заявил президент Украины.
Производство ракет не успевает за спросом
Напомним, что ранее американская оборонная компания Lockheed Martin уже согласилась увеличить выпуск ракет для комплексов Patriot почти втрое - примерно с 600 до около 2 тысяч единиц в год. Однако эксперты отмечают, что для полного наращивания производства понадобится несколько лет.
До начала конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке США выпускали около 270 таких ракет ежегодно, что значительно меньше нынешних потребностей.
В мире возник дефицит ракет к ПВО Patriot
Напомним, в первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и его союзники использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Украина за все время полномасштабной войны получила примерно 600 таких ракет.
Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Это свидетельствует о масштабе потребностей США и стремительном росте расходов на ведение кампании.
По подсчетам, только за первые 12 дней операции в Иране США потратили запасы высокоточного вооружения, которые накапливали годами. Их восстановление потребует значительного времени и будет стоить очень дорого.