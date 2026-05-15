Пентагон ищет деньги на замену самолетов дальнего радиолокационного обнаружения

Что произошло

Глава Пентагона Пит Гегсет объявил об изменении стратегического подхода во время слушаний в Палате представителей. Оборонное ведомство уже готовит поправки в бюджет на 2027 фискальный год для финансирования новых платформ. Первоначальная версия бюджета средств на E-7 не предусматривала.

Ранее руководство Пентагона пыталось отменить программу Wedgetail в пользу космических систем разведки. Но после уничтожения E-3 Sentry в Саудовской Аравии позиция изменилась - Гегсет признал необходимость заполнить пробелы авиационными платформами.

Что такое E-7 Wedgetail

Самолет на базе Boeing 737 считается одной из лучших в мире платформ для обнаружения дронов-камикадзе и крылатых ракет. Помимо радиолокационного слежения, он может выполнять функции центра управления боем и обмена данными между подразделениями.

Воздушные силы США уже имеют контракты с Boeing на семь самолетов E-7 в конфигурации для США. Систему уже эксплуатируют Австралия, Южная Корея и Турция.

Сроки сдвинулись

Первоначальный план предусматривал боевое дежурство в 2027 году, но из-за замораживания программы в течение большей части 2025 года сроки сдвинулись на 2032-й. Пентагон ищет способы ускорить закупку.