Пентагон шукає гроші на заміну літаків дальнього радіолокаційного виявлення

Пентагон вирішив профінансувати закупівлю літаків далекого радіолокаційного виявлення E-7 Wedgetail для заміни застарілого флоту E-3 Sentry. Рішення прискорила втрата одного з амвіериканських E-3 внаслідок іранської атаки на авіабазу в Саудівській Аравії у березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мілітарний.
Що сталося
Голова Пентагону Піт Гегсет оголосив про зміну стратегічного підходу під час слухань у Палаті представників. Оборонне відомство вже готує поправки до бюджету на 2027 фіскальний рік для фінансування нових платформ. Початкова версія бюджету коштів на E-7 не передбачала.
Раніше керівництво Пентагону намагалося скасувати програму Wedgetail на користь космічних систем розвідки. Але після знищення E-3 Sentry в Саудівській Аравії позиція змінилася - Гегсет визнав необхідність заповнити прогалини авіаційними платформами.
Що таке E-7 Wedgetail
Літак на базі Boeing 737 вважається однією з найкращих у світі платформ для виявлення дронів-камікадзе і крилатих ракет. Окрім радіолокаційного стеження, він може виконувати функції центру управління боєм і обміну даними між підрозділами.
Повітряні сили США вже мають контракти з Boeing на сім літаків E-7 у конфігурації для США. Систему вже експлуатують Австралія, Південна Корея та Туреччина.
Терміни зсунулися
Початковий план передбачав бойове чергування у 2027 році, але через заморожування програми протягом більшої частини 2025 року терміни зсунулися на 2032-й. Пентагон шукає способи прискорити закупівлю.
