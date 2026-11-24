Министерство войны США обнародовало восьмой пакет рассекреченных исторических материалов о непознанных аномальных явлениях, в который вошли 40 документов и 3 видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

Что увидели инженеры Lockheed и военные над Калифорнией в 1953 году?

Среди самых интересных материалов нового пакета - отчет DOW-UAP-D206 о необычном явлении, которое наблюдали 16 декабря 1953 года вблизи Агуры и Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии.

Документ объединяет показания очевидцев, зарисовки и служебную переписку. Среди сообщивших об увиденном был известный инженер Lockheed Кларенс "Келли" Джонсон, а также военные специалисты по летным испытаниям. Они описывали темный объект вытянутой эллиптической формы.

О необычном объекте во время полета над побережьем сообщил и экипаж самолета Lockheed WV-2.

Эскизы Келли Джонсона из компании Lockheed, изображающие летательный аппарат, о котором сообщалось 16 декабря 1953 г (источник: Министерство войны США)

В конце концов, Центр технической разведки ВВС США объяснил увиденное линзообразным облаком. Однако очевидцы не соглашались с такой версией: они обращали внимание на то, что объект двигался и имел четко очерченные края.

В то же время в отчете нет радарных данных, фотографий или физических доказательств, позволяющих установить природу объекта. Поэтому документ не подтверждает внеземное происхождение явления, но сохраняет свидетельство о необычном наблюдении с участием опытных авиационных специалистов.

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От "летающих тарелок" до ранчо Скинвокер: что еще рассекретили США?

В общей сложности восьмой пакет содержит 43 записи Министерства войны США и ЦРУ. Среди них - 6 документов ЦРУ за 1952 год с сообщениями о "летающих тарелках", оценками их возможного влияния на национальную безопасность и предложением собрать группу ученых для анализа имеющихся доказательств.

В архив также вошли разведывательные отчеты ВВС за 1957 год, материалы нескольких дел в рамках проекта Blue Book, документы программы AAWSAP и наработки подрядчиков.

Особое внимание привлекают три видеозаписи Центрального командования США. Их создали инфракрасные детекторы, установленные на военных платформах на Ближнем Востоке. По информации ведомства, зафиксированные на них явления до сих пор остаются неразгаданными.

Еще один материал - отчет компании Bigelow Aerospace Advanced Space Studies за 2009 год. Его подготовили по заказу Разведывательного управления Министерства обороны США. В документе рассматриваются исследования аномальной активности, в том числе явлений, связанных с ранчо Скинвокер в штате Юта.

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В США уже обнародовали 521 документ об НЛО: готовят новую партию

Рассекречивание проходит в рамках инициативы PURSUE, которую президент Дональд Трамп объявил в феврале. Он поручил Министерству войны и другим федеральным ведомствам найти и обнародовать правительственные материалы о внеземной жизни и непознанных аномальных явлениях.

Первый пакет документов был опубликован 8 мая. После выхода восьмого выпуска общее количество доступных записей в архиве достигло 521.

В Министерстве войны уточняют: обнародованные документы касаются случаев, природу которых до сих пор не удалось установить из-за отсутствия достаточных доказательств.

Сам факт их рассекречивания не означает, что США подтвердили существование внеземной жизни.