Россия ударила по Запорожью: двое погибших, среди 22 раненых - дети
Российские войска рано утром 24 ноября атаковали Запорожье. Ранены 11 человек, а в поврежденных домах могут быть заблокированы жильцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина в Telegram.
В результате атаки разрушен частный жилой дом, а пятиэтажка разрушена частично.
Также повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.
Есть информация, что в домах могут быть заблокированы люди. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Сначала речь шла об одном пострадавшем. Впоследствии количество раненых возросло до 11 человек.
"Одна из пострадавших - женщина - в тяжелом состоянии. У нее минно-взрывная и черепно-мозговая травма", - сообщил Семикин.
Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Информацию о последствиях атаки уточняют.
Обновлено 6:00
В результате российской атаки на Запорожье погибли два человека. Число раненых возросло до 22.
Среди пострадавших - двое детей 6 и 16 лет, сообщил Семикин.
Напомним, Запорожье находится под ударами почти каждый день. В ночь на 21 ноября россияне атаковали детсад и пятиэтажку, в одной из квартир вспыхнул пожар.
Накануне, 20 ноября, оккупанты ударили авиабомбами по Запорожью. Одна из них упала возле многоэтажки в Космическом районе, повреждены жилые дома, автомобили и продуктовый магазин.
Вечером 14 ноября враг сбросил на город по меньшей мере восемь КАБов. Среди травмированных оказалась 80-летняя женщина, а часть автомобилей сгорела.
Одна из самых масштабных атак произошла 13 ноября, когда россияне ударили по пятиэтажке в Космическом районе. Тогда количество раненых достигло 50 человек, среди них восемь детей.