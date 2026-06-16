Пентагон рассекретил 72 новых файла об НЛО: что зафиксировали военные

Правительство США в рамках программы PURSUE рассекретило очередные архивные файлы, описывающие случаи наблюдения НЛО. Обнародованные документы не содержат прямых доказательств существования внеземной жизни, однако подробно описывают аномальные инциденты, которые не поддаются логическому объяснению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США .

Загадочные объекты в небе над США: необычная форма и огненные сферы

Среди обнародованных материалов наибольшее внимание привлекает инцидент, произошедший в феврале 2022 года вблизи военной базы Форт-Карсон в штате Колорадо. Пятеро военнослужащих армии США сообщили о неизвестном объекте, который завис над горой Чейен.

Согласно отчету ФБР, свидетели описали аномалию как объект «картофелеобразной» формы с четкими краями, имевший кремово-белый перламутровый оттенок. Его поверхность состояла из неровных панелей или чешуек, которые постоянно находились в движении.

Объект неподвижно завис в небе около двух минут, после чего мгновенно исчез. Следователи Пентагона выдвинули версию, что это могло быть отражение света от снега на облаках, однако военные подчеркнули, что небо в тот день было абсолютно чистым, а никаких самолетов или зондов в районе не фиксировали.

Другой случай произошел в октябре 2023 года, когда шесть федеральных правоохранителей зафиксировали появление ярко-оранжевых и красных сфер над горным хребтом.

Эти шары периодически выпускали из себя более мелкие световые объекты. Офис Пентагона по расследованию аномалий предположил, что это могли быть военные сигнальные ракеты, но в итоговом заключении отметил, что речь может идти и о "неизвестных технологиях".

Читайте больше: Военные США зафиксировали НЛО с аномальными характеристиками: что известно

Глобальный контекст: плазменное солнце и архивы ЦРУ

Новый пакет документов также охватывает географически более масштабные наблюдения, которые велись спецслужбами как внутри США, так и за рубежом:

Инцидент 2025 года на северо-востоке США: свидетель зафиксировал на мобильный телефон яркую красную сферу возле леса, внутри которой вращалось белое плазменное ядро размером с баскетбольный мяч.

Впоследствии появилась вторая сфера, и обе бесшумно улетели прочь. Видеозапись этого случая позже официально опубликовал Белый дом.

Архив ЦРУ по Зимбабве 2008 года: диспетчеры и свидетели вблизи главного аэропорта страны наблюдали дискообразный объект с вращающимися огнями. В отчете отмечается, что в какой-то момент устройство начало испускать мощные световые лучи.

Что такое программа рассекречивания PURSUE?

Обнародование файлов является частью масштабной правительственной программы PURSUE. Ее запустили после прямого указания президента Дональда Трампа проверить и снять гриф секретности со всех документов, касающихся потенциальной внеземной активности и НЛО.

На данный момент в рамках этой инициативы стали общедоступными уже около 300 конкретных файлов, начиная с архивов 1940-х годов.

В Министерстве обороны подчеркнули, что расследование и анализ данных продолжаются, поэтому следующие пакеты документов будут опубликованы по мере завершения их юридической проверки.