Пентагон раскрыл содержание пакета на 400 млн долларов для Украины
Соединенные Штаты объявили о 68-м пакете военной помощи Украине. В него вошли оружие и военная техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Как уточнили в ОП, в новый пакет войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.
Остин заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между Соединенными Штатами и Украиной продолжится.
"Благодарю американского народа и Президента Байдена, а также за двухпартийную поддержку: мы очень ценим то, что сделано с начала этой войны", - сказал Зеленский.
В то же время, в письме Пентагона к СМИ было указано, что вошло в новый пакет - это боеприпасы для HIMARS и боеприпасы для артиллерии.
Также средства выделены на тренировочное оборудование и оборудование для спутниковой связи.
Что в пакете:
- дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;
- противотанковые ракетные комплексы TOW;
- противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;
- гусеничные бронетранспортеры M113;
- оборудование спутниковой связи;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- гранаты и тренировочное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.
Напомним, сегодня с незапланированным визитом в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин.
Помощь Украине от США
Также мы писали, что 16 октября президент США Джо Байден огласил новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов.
А вот президент ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн. долларов.
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