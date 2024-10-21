Пентагон розкрив зміст пакета на 400 млн доларів для України

Сполучені Штати оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшла зброя та військова техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс презмдента.

Як уточнили в ОП, до нового пакета увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння.

Остін запевнив, що підтримка в межах безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною продовжиться.

"Дякую американському народові та Президенту Байдену, а також за двопартійну підтримку: ми дуже цінуємо те, що зроблено від початку цієї війни", - сказав Зеленський.

Водночас у листі Пентагону до ЗМІ було вказано, що увійшло до нового пакета - це боєприпаси для HIMARS та боєприпаси для артилерії.

Також кошти виділені на тренувальне обладнання та обладнання для супутникового зв'язку.

Що у пакеті:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

гусеничні бронетранспортери M113;

обладнання супутникового зв’язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Нагадаємо, сьогодні з незапланованим візитом до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін.