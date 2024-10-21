Пентагон розкрив зміст пакета на 400 млн доларів для України
Сполучені Штати оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшла зброя та військова техніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс презмдента.
Як уточнили в ОП, до нового пакета увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння.
Остін запевнив, що підтримка в межах безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною продовжиться.
"Дякую американському народові та Президенту Байдену, а також за двопартійну підтримку: ми дуже цінуємо те, що зроблено від початку цієї війни", - сказав Зеленський.
Водночас у листі Пентагону до ЗМІ було вказано, що увійшло до нового пакета - це боєприпаси для HIMARS та боєприпаси для артилерії.
Також кошти виділені на тренувальне обладнання та обладнання для супутникового зв'язку.
Що у пакеті:
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
- гусеничні бронетранспортери M113;
- обладнання супутникового зв’язку;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати та тренувальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.
Нагадаємо, сьогодні з незапланованим візитом до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін.
Допомога Україні від США
Також ми писали, що 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.
А ось президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їх вартість складатиме від 500 до 750 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.