Министр обороны США прибыл в Киев

Визит министра совпал с продолжающимися российскими атаками на Украину, несмотря на западные санкции и международную военную помощь.

В ходе визита Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Главной темой переговоров станет обсуждение текущих потребностей Украины в оружии и поддержка ВСУ в предстоящем году.

Остин подчеркнул важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины, отметив, что благодаря этим усилиям Украина смогла противостоять российской агрессии. Однако, исход президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую поддержку, особенно если победит Дональд Трамп, который неоднократно выражал сомнения относительно продолжения помощи Украине.

Визит Остина состоялся на фоне обострения ситуации на фронте, где украинские силы продолжают сталкиваться с серьезными вызовами.

Как пишет The Wall Street Journal, Остин приехал в Украину без анонсов по военной помощи и разрешения на дальнобойные удары вглубь России.

Обновлено 9:11

Остин в Twitter подтвердил, что приехал в Киев.

"Я вернулся в Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты, наряду с международным сообществом, продолжают поддерживать Украину", - заявил он.

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK