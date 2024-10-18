США в течение октября-декабря выделят целый ряд пакетов помощи Украине, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря выделят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн долларов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью в эфире телемарафона.

Зеленский напомнил, что два дня тому назад у него был разговор с президентом США Джо Байденом. Тогда американский лидер объявил новый пакет помощи Украине.

"Также договорились, что это будет частью плана, мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полумиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы - октябрь -декабрь - максимально усилить Украину", - рассказал президент.