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Пентагон продолжит работать с Конгрессом по вопросу военной помощи Украине

Пятница 06 октября 2023 03:51
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Пентагон продолжит работать с Конгрессом по вопросу военной помощи Украине Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство обороны США продолжит активно взаимодействовать с Конгрессом США, чтобы поскорее продолжить военную поддержку Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, мы продвигаемся дальше и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование", - сказал Райдер.

Он также напомнил, что в настоящее время в бюджете осталось 5,4 млрд долларов в поддержку Украины, а также около 1,6 млрд долларов на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.

Что этому предшествовало

Напомним, в субботу, 30 сентября, Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Это было необходимо для того, чтобы не допустить правительство шатдауна.

В содержание законопроекта не вошло новое финансирование помощи Украине. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно. Основной законопроект о бюджете в США не могли утвердить в положенные сроки, поскольку часть республиканцев требовала урезать, по их мнению, лишние расходы.

Президент Байден призвал конгрессменов "остановить игры" и утвердить помощь Украине. С призывом выделить средства на эти нужды выступил и Госдеп. Кроме того, сообщалось, что администрация Байдена ищет альтернативные способы финансирования Украины.

В Евросоюзе заявили, что увеличат поддержку Украины, однако не смогут полностью заменить в этом плане США.

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