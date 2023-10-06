Пентагон продовжить працювати з Конгресом щодо військової допомоги Україні

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, ми просуваємося далі, і нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, аби відстояти потрібне нам фінансування", - сказав Райдер.

Він також нагадав, що наразі в бюджеті залишилось 5,4 млрд доларів на підтримку України, а також близько 1,6 млрд доларів на поповнення запасів Пентагону, використаних у пакетах допомоги Україні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити шатдауну уряду.

До змісту законопроекту не увійшло нове фінансування допомоги Україні. Це питання хочуть розглянути окремо. Основний законопроект про бюджет у США не могли затвердити у передбачені терміни, оскільки частина республіканців вимагала урізати, на їхню думку, зайві витрати.

Президент Байден закликав конгресменів "припинити ігри" та затвердити допомогу Україні. З закликом виділити кошти на ці потреби виступив і Держдеп. Крім цього, повідомлялось, що адміністрація Байдена шукає альтернативні способи фінансування України.

В Євросоюзі ж заявили, що збільшать підтримку України, однак не зможуть повністю замінити у цьому плані США.

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