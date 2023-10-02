Средства на поддержку Украины заканчиваются, Конгресс должен принять меры, - Госдеп

США почти исчерпали средства из существующих программ безопасности помощи Украине, поэтому Конгрессу нужно принять меры, чтобы продолжить поддержку.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Он отметил, что есть возможность поддержки только в краткосрочной перспективе, ведь финансирование по программам USAI и FMF было прекращено.

"Это программы, которые позволяют нам заключать контракты для Украины в долгосрочной перспективе, поэтому мы не сможем сделать это без дальнейших действий со стороны Конгресса", - сказал Миллер.

Спикер добавил, что в Белом доме разочарованы принятой резолюцией о временном финансировании, ведь туда не заложена поддержка Украины. При этом, по его словам, подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса поддерживают продолжение оказания помощи Украине, поскольку это касается не только Украины.

"Речь идет о мире, в котором мы хотим жить. Если мы позволим таким авторитарным деятелям как президент Путин делать с другими суверенными странами все, что им вздумается, весь Устав ООН разрушится. И мы будем жить в мире, где такая агрессия может произойти в любом месте и в любое время," - сказал Миллер.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что приостановка помощи Украине может быть намного дороже и опаснее для американского народа:

"Мы должны продолжать делать так, чтобы Украина была в самом сильном положении, чтобы защищаться... Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы поддержка Украины Америкой остановилась. Наши союзники, наши противники и мир будут наблюдать", - подчеркнул он.

"Шатдаун" в США

Из-за позиции ультраправых республикацев правительству США угрожал "шатдаун" - приостановка работы. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание "шатдауна", который должен был состояться уже 1 октября.

Отметим, что в целом администрация намерена Джо Байдена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине. Байден сказал, что США ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана .

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