В США рассматривают альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico

Президент Джо Байден намекнул заявил в среду, что "есть другой способ, посредством которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.

Источники издания сообщили, что президент имел в виду именно грантовую программу Госдепа по иностранному военному финансированию.

"Эта программа предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование - предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников", - пишет Politico.

Тем не менее, один чиновник сказал, что даже если США воспользуются финансовыми полномочиями по закупке оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Также сообщается, что администрация также может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.

Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что решение о том, по какому маршруту пойдет департамент, еще не принято.

"Перепрограммирование - это всегда вариант для срочных нужд. На данный момент, однако, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перепрограммирования как способа поддержки безопасности Украины", - сказал бригадный генерал Патрик Райдер.

Что этому предшествовало

Напомним, в субботу, 30 сентября, Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Это было необходимо для того, чтобы не допустить правительство шатдауна.

В содержание законопроекта не вошло новое финансирование помощи Украине. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно. Основной законопроект о бюджете в США не могли утвердить в положенные сроки, поскольку часть республиканцев требовала урезать, по их мнению, лишние расходы.

Президент Байден призвал конгрессменов "остановить игры" и утвердить помощь Украине. С призывом выделить средства на эти нужды выступил и Госдеп.

В Евросоюзе заявили, что увеличат поддержку Украины, однако не смогут полностью заменить США в этом плане.

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