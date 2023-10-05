ЕС не сможет компенсировать Украине помощь от США, - Боррель

Европа не сможет заменить Украине помощь, оказываемую США. Однако ЕС увеличит поддержку.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Боррель заявил, что решение Конгресса США не включать дополнительную помощь Украине в бюджет является "безусловно, не хорошей новостью, но я надеюсь, что это не будет однозначной позицией США".

"Украина нуждается в поддержке Европейского союза", - сказал дипломат, добавив, что ЕС увеличит поддержку, но Киеву также нужна помощь Вашингтона.

Боррель подчеркнул, что "Европа не может заменить США" по вопросу помощи Украине.

Что этому предшествовало

Напомним, Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

На фоне этого Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину.